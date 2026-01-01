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    Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D Classic | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, black seat, and orange warning light, featuring a front brush and grey body.

    Kehrsaugmaschine

    KM 130/300 R D Classic

    Artikelnummer: 1.186-139.0