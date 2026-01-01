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    Laubbläser LB 850 Bp | Kärcher

    Kärcher battery-powered leaf blower with grey and yellow design, featuring a 50V lithium-ion battery pack.

    Laubbläser

    LB 850 Bp

    Artikelnummer: 1.442-110.0