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    Laubbläser LB 930/36 Bp Pack | Kärcher

    Kärcher battery-powered leaf blower with grey body and black nozzle, featuring yellow accents and a visible battery pack.

    Laubbläser

    LB 930/36 Bp Pack

    Artikelnummer: 1.042-508.0