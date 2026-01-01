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    Laubbläser LBB 1060/36 Bp Pack | Kärcher

    Kärcher backpack leaf blower with black nozzle and grey handle, featuring padded straps and control buttons.

    Laubbläser

    LBB 1060/36 Bp Pack

    Artikelnummer: 1.042-510.0