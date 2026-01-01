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    Rasenmäher LM 530/36 Bp Pack | Kärcher

    Kärcher battery-powered lawn mower in black and grey with yellow accents, featuring a grass collection box, isolated on a white background.

    Rasenmäher

    LM 530/36 Bp Pack

    Artikelnummer: 1.042-501.0