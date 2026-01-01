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    Geräteträger MC 130 Plus | Kärcher

    Grey Kärcher municipal vehicle with enclosed cab, front attachments, and rear storage area, viewed from the front-left angle.

    Geräteträger

    MC 130 Plus

    Artikelnummer: 1.442-231.2