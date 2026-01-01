Saugkehrmaschine MC 150 | Kärcher

Der multifunktionale Geräteträger MC 150 bringt ein Maximum an Variabilität in die 3,5-Tonnen-Klasse. Ob Straßen- und Nassreinigung, Grünpflege mit Wildkrautbeseitigung, Winterdienste oder Transportaufgaben – die extrem kompakte Maschine überzeugt im gesamten kommunalen Einsatzspektrum mit beeindruckenden Höchstleistungen. Immer mit an Bord ist die für Kärcher Produkte typische Anwenderfreundlichkeit, beispielsweise lassen sich alle Anbaugeräte dank eines integrierten, hydraulisch kippbaren Anbaurahmens werkzeuglos und in kürzester Zeit auf dem Heckwagen montieren und demontieren. Der Anwender kann sich während des Einsatzes voll auf das Wesentliche konzentrieren, denn die komfortable 2-Personen-Kabine bietet ihm eine hervorragende Rundumsicht und, dank des einzigartigen Multifunktionsdisplays und intelligent angeordneter Bedienelemente, ein Höchstmaß an Übersichtlichkeit und Ergonomie.

Kompakte 3,5-Tonnen-Klasse Volle Gehwegtauglichkeit dank des geringen zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 t. Klassenbeste Wendigkeit und 100 % Spurtreue für angenehmes Arbeiten in engen Bereichen. Großer potenzieller Anwenderkreis, da ab Führerscheinklasse B fahrbar. Bester Fahrkomfort dank vollgefedertem Fahrwerk Vollgefedertes, hydraulisches Fahrwerk mit Einzelradaufhängung für ermüdungsarme Transportfahrten. Gleichbleibender Federungskomfort unabhängig vom Beladungszustand dank automatischer Niveauregulierung. 1999 mm Fahrzeughöhe ermöglichen problemlose Arbeitseinsätze in Parkhäusern und Tiefgaragen. Leistungsstarke Hydraulikanlage Mit Tandemzahnrad-Pumpe 2 × 40 l/min (80 l/min frontseitig). Zusätzlicher Hydraulikkreis mit 23 l/min für den Betrieb des Hochdruckreinigers. Vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse vorne und 2 hinten für Anbaugeräte. Integrierte Schnellwechselsysteme Variabler und stabiler Frontkraftheber zur Aufnahme vielfältiger Anbaugeräte der Kategorien 0, 1N und KAT 1. Option: integrierter hydraulischer Wechselrahmen zum einfachen und schnellen Wechseln von Anbaugeräten auf dem Fahrzeugheck. Müheloses Auf- und Abstecken der Hydraulikkupplungen mittels Drucklosschaltung der Hydraulikkreisläufe. Zeitsparende tägliche Wartung Direkter Zugang zum Motor und allen relevanten Wartungskomponenten für weniger Leerlaufzeiten und höhere Produktivität.