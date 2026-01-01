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    Saugkehrmaschine MC 150 | Kärcher

    Kärcher MC 130 street sweeper, grey with a transparent cabin, front brushes, and rear storage compartment.

    Saugkehrmaschine

    MC 150

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.442-237.201

    • Schnellstartfunktion
    • Ganzjahreseinsatz
    • Allradantrieb mit Traktionskontrolle (Differenzialsperre opt.)
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