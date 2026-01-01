Saugkehrmaschine MC 250 EURO 6 | Kärcher

Die Kommunaltechnik genießt hohe Priorität bei Kärcher. Deshalb haben wir unser ganzes Know-how und unsere reichhaltige Erfahrung in die Entwicklung der Saugkehrmaschine MC 250 investiert. Im Ergebnis bietet die attraktiv designte MC 250 eine unübertroffene Reinigungsleistung bei geringer Motordrehzahl, üppige 2,5 m³ Kehrgutbehältervolumen, eine hohe Transportgeschwindkeit von 60 km/h und einen dank hydropneumatischer Federung und Einzelradaufhängung maximalen Fahrkomfort. Die optional auch klimatisierte Großraumkabine mit rückenschonenden Sitzen und das ergonomische Bedienkonzept mit übersichtlichem Multifunktionsdisplay im Lenkradkranz sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima und hohe Anwenderfreundlichkeit. Unsere MC 250 verfügt darüber hinaus über eine Allradlenkung für beste Wendigkeit und ein effizientes Wasserumlaufsystem mit separatem Schmutzwassertank. Die Maschine eignet sich für Städte und Gemeinden jeder Größe, ist sehr einfach zu warten und überzeugt dazu mit sehr geringen Abgas- und Feinstaubemissionen.

Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld Mit rückenschonenden De-luxe-Komfortsitzen für ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern in den Türen. Eco-Taste zum Start des Kehrbetriebs. Sicherheitsfahrwerk mit höchstem Komfort Kurze Transportzeiten dank 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort. Komfortable Allradlenkung für maximale Wendigkeit. Leistungsstarker Hy-Pure-Plus-Filter bestehend aus Aktivkohle- und Ultrafilter Active-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Schutz vor Bakterien und Mikroorganismen durch Ultrafilter. Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe. Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse Strömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze. Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank Wirtschaftliches Trinkvergnügen Einfache Zugänglichkeit zu allen Komponenten ermöglicht Selbstservice. Selbstservice spart unnötige Serviceeinsätze und somit bares Geld. Kein Handlings- und Transportaufwand im Vergleich zu Gallonen oder Flaschenwasser. Wartungsfreundliche Bauweise Alle für Reinigung und Wartung relevanten Komponenten sind schnell zugänglich. Mit seitlichen Servicezugängen und schwenkbarem Frischwassertank. Frisches Wasser zu jeder Gelegenheit und für jeden Geschmack Für hygienisch einwandfreies Trinkwasser zum Trinken und Kochen. Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank Ideal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht. Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten. Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes.