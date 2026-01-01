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    Saugkehrmaschine MC 250 STAGE V | Kärcher

    Kärcher street sweeper with rotating brushes and enclosed cab, featuring a mounted light on top.

    Saugkehrmaschine

    MC 250 STAGE V

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.442-260.201

    • Zweisitzer-Komfortkabine
    • Hydropneumatische Federung
    • Zuschaltbare Allradlenkung
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