Saugkehrmaschine MC 250 STAGE V | Kärcher

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Saugkehrmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.442-260.201
Antriebsart
Diesel
Fahrantrieb
Zweiradantrieb
Motorenhersteller
VM
Motorleistung (kW)
54.5
Hubraum (cm³)
2970
Zylinder
4
Kraftstofftank Volumen (l)
70
Abgasnorm
STAGE V
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
- 60
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
2625
Arbeitsbreite mit 3 Seitenbesen (mm)
2710
Kehrgutbehälter (l)
2500
Wassertank (l)
120 - 400
Frischwassertank (l)
200
Frischwassertank (optional) (l)
390
Radstand (mm)
1980
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
6000
Abmessungen (L × B × H) (mm)
4491 x 1300 x 1999
Ausrüstung
Anwendungsgebiete