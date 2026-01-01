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    Geräteträger MIC 26 Adv. Comfort | Kärcher

    Kärcher MIC 26 vehicle with glass cabin, orange beacon light, and visible license plate, set against a white background.

    Geräteträger

    MIC 26 Adv. Comfort

    Artikelnummer: 1.442-211.202