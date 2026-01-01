Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.885-910.0Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück.
Anzahl (Stück)
3
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0