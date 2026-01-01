Motorschutzfilter, 5 Stück, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.414-611.0Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
80 x 80 x 26
Anzahl (Stück)
5
Gewicht (kg)
0
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0