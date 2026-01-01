Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Motorschutzfilter, 5 Stück, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15 | Kärcher

    Several white, round felt pads stacked together, with one separate pad lying flat on a white background.

    Motorschutzfilter, 5 Stück, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15

    Artikelnummer: 6.414-611.0

    Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.