Nassfilterbeutel | Kärcher

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Artikelnummer: 6.904-211.0Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
420 x 260 x 70
Anzahl (Stück)
5
Gewicht (kg)
0.7
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7