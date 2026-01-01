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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te M | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long hose attachment.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact Te M

    Artikelnummer: 1.148-246.0