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    Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te M | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey body, yellow accents, and a long hose attached to a floor nozzle.

    Nass-/Trockensauger

    NT 50/1 Tact Te M

    Artikelnummer: 1.148-446.0