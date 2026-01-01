Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Nass-/Trockensauger NT 611 Eco K | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with black handle and wheels, grey body, and yellow button on top.

    Nass-/Trockensauger

    NT 611 Eco K

    Artikelnummer: 1.146-209.0