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    Nass-/Trockensauger NT 611 Mwf | Kärcher

    Kärcher NT 6/1 Eco KF professional vacuum cleaner with grey body, black lid, and wheels.

    Nass-/Trockensauger

    NT 611 Mwf

    Artikelnummer: 1.146-601.0