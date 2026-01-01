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    Nass-/Trockensauger NT 75/1 Me Ec H Z22 | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a metal drum, hose, and wheels, featuring a yellow control knob and warning labels.

    Nass-/Trockensauger

    NT 75/1 Me Ec H Z22

    Artikelnummer: 1.667-239.0