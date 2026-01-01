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    Pad-Sohle gewellt | Kärcher

    Two foam pads, one with a zigzag pattern and the other smooth, displayed on a white background.

    Pad-Sohle gewellt

    Artikelnummer: 3.335-856.0