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    Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 60/2 | Kärcher

    Stack of folded white vacuum cleaner bags with a circular cardboard insert on top.

    Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 60/2

    Artikelnummer: 8.634-104.0

    Hochwertige Papierfiltertüten, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 10 Stück.