Papierfiltertüten, 10 Stück, CV 60/2 | Kärcher

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Artikelnummer: 8.634-104.0Hochwertige Papierfiltertüten, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 10 Stück.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
290 x 290 x 110
Anzahl (Stück)
10
Gewicht (kg)
1.3
Farbe
weiß