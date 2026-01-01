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    Papierfiltertüten, 10 Stück, T 12/1 | Kärcher

    Stack of brown vacuum cleaner bags with circular openings, labelled "Top Oben" in German.

    Papierfiltertüten, 10 Stück, T 12/1

    Artikelnummer: 6.904-312.0

    Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.