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    Papierfiltertüten, 200 Stück, T 12/1 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with circular openings, laid out on a white background. Quantity marked as 200x.

    Papierfiltertüten, 200 Stück, T 12/1

    Artikelnummer: 6.904-318.0

    Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.