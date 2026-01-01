Papierfiltertüten, 300 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.904-303.0Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 375 x 485
Anzahl (Stück)
300
Gewicht (kg)
8.6
Farbe
braun
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.9