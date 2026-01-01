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    Papierfiltertüten, 300 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with printed instructions, featuring a cardboard collar and pleated paper design.

    Papierfiltertüten, 300 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Artikelnummer: 6.904-303.0

    Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.