Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

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Artikelnummer: 6.904-285.0Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.
Anzahl (Stück)
5
Farbe
Braun
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 260 x 35