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    Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

    Stack of five beige vacuum cleaner bags with cardboard fittings, arranged in a neat pile.

    Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

    Artikelnummer: 6.904-285.0

    Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.