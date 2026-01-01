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    PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10 | Kärcher

    White Kärcher PartsPro Professional PC Bio 10 container with label showing cleaning action.

    PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10

    Artikelnummer: 6.295-260.0

    Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, pH-neutral, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für Werkstätten und Servicebetriebe, die Teile von starken Öl-, Fett-, und Rußverschmutzungen befreien möchten.