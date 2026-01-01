PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-260.0Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, pH-neutral, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für Werkstätten und Servicebetriebe, die Teile von starken Öl-, Fett-, und Rußverschmutzungen befreien möchten.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
7
Gewicht (kg)
20.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete