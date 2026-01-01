Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20 | Kärcher

    White Kärcher PartsPro PC Bio 20 container with label showing cleaning agent use.

    PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20

    Artikelnummer: 6.295-261.0

    Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Metallen wie z. B. Aluminium, Silber, Titan, etc., um Öl, Fett und andere Verschmutzungen zu entfernen.