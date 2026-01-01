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    Patronenfilter Papier | Kärcher

    Brown cylindrical pleated filter with white top and bottom edges, standing upright on a white background.

    Patronenfilter Papier

    Artikelnummer: 6.414-789.0

    Der Papier-Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche ist Standard beim NT 48/1 und optional für NT 27/1/Me Advanced geeignet.