Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger | Kärcher

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Artikelnummer: 2.889-219.0Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 120 x 113
Anzahl (Stück)
1
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2