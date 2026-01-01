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    Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger | Kärcher

    White cylindrical pleated filter with black rubber edges, viewed against a plain background.

    Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger

    Artikelnummer: 2.889-219.0

    Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.