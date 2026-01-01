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    Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | Kärcher

    White fabric filter bag with black plastic grid frame, angled view.

    Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp

    Artikelnummer: 2.885-909.0

    Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.