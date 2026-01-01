Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.885-909.0Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.
Anzahl (Stück)
1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1