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    Powerdüse , 100 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Powerdüse , 100

    Artikelnummer: 2.883-408.0

    Flachstrahl für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.