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    Powerdüse 15°, 080 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Powerdüse 15°, 080

    Artikelnummer: 2.883-394.0

    Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen.