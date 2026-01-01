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    Powerdüse 25°, 042 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, hole at one end, isolated on white background.

    Powerdüse 25°, 042

    Artikelnummer: 2.883-831.0

    Flachstrahl für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.