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    Powerdüse 25° - 043 25°, 043 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Powerdüse 25° - 043 25°, 043

    Artikelnummer: 2.883-829.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.