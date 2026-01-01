Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Powerdüse 25°, 047 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, hole at one end, isolated on white background.

    Powerdüse 25°, 047

    Artikelnummer: 2.883-894.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.