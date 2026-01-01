Powerdüse 25° - 115 25°, 115 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.113-060.0Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.
Düsengröße ( )
115
Winkel (°)
25
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0