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    Powerdüse 25°, 155 | Kärcher

    Metal nozzle with engraved text and a black rubber O-ring on a white background.

    Powerdüse 25°, 155

    Artikelnummer: 2.885-157.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.