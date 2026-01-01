Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Powerdüse 40°, 040 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Powerdüse 40°, 040

    Artikelnummer: 2.884-522.0

    Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen