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    Powerdüse 40°, 050 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Powerdüse 40°, 050

    Artikelnummer: 2.113-054.0

    Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen