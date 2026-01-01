Nickita Tec 2 x 15 l | Kärcher

Doppeleimerwagen mit professioneller Backenpresse. Ideal zur Reinigung in mittleren und großen Objekten, wo das Auswaschen des Bezuges notwendig ist.

Ergonomische Bauweise Ergonomisch: die Mopppresse ist höher positioniert als andere erhältlichen Pressen und sorgt so für eine rückenschonendere Anwendung Einfache Handhabung Praktisch: leicht und kompakt, um die manuelle Handhabung bei Reinigungsarbeiten zu erleichtern Leicht und robust Einteiliges Grundgestell für geringes Gewicht und maximale Robustheit.