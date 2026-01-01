Nickita Tec 2 x 15 l | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 9.212-024.0
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.8
Verpackungsgewicht (kg)
7.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
655 x 380 x 870
Abmessungen, verpackt (mm)
665 x 380 x 870
Anwendungsgebiete