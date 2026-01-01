PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-644.0Universelles Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
12
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.9
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete