Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency | Kärcher

    Yellow container of Kärcher RM 81 cleaning agent with label detailing usage instructions and safety information.

    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency

    Artikelnummer: 6.295-644.0

    Universelles Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.
    Angebot anfordern