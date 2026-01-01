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    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency | Kärcher

    Kärcher PressurePro Professional cleaning solution bottle with yellow cap, featuring eco efficiency label and product information.

    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency

    Artikelnummer: 6.295-642.0

    Universelles Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.
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