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    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency | Kärcher

    Kärcher RM 31 detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency

    Artikelnummer: 6.295-647.0

    Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel mit spezieller eco!efficiency-Formulierung. Beseitigt äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.