PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-647.0Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel mit spezieller eco!efficiency-Formulierung. Beseitigt äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
14
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
12
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete