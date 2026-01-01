Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency | Kärcher

    Blue barrel with Kärcher RM 31 label, featuring product details and images, against a white background.

    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency

    Artikelnummer: 6.295-649.0

    Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel mit spezieller eco!efficiency-Formulierung. Beseitigt äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.