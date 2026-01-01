PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-648.0Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel mit spezieller eco!efficiency-Formulierung. Beseitigt äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
14
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
24.1
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete