Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen) | Kärcher

    Brass valve with attached white hose and yellow handle, isolated on a white background.

    RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)

    Artikelnummer: 3.637-001.0

    Zudosierung von Reinigungsmitteln. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 %