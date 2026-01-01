RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen) | Kärcher

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Artikelnummer: 3.637-001.0Zudosierung von Reinigungsmitteln. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 %
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3