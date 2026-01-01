Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse) | Kärcher

    Brass valve with yellow dial marked "CHEM," attached to a clear plastic hose with a filter end.

    RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)

    Artikelnummer: 3.637-170.0

    Reinigungsmittel-Zudosierung im Hochdruck 3-5%