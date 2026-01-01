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    Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with grey handle and white bristles, designed for cleaning surfaces.

    Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten

    Artikelnummer: 4.113-002.0

    Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar).