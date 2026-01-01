Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten | Kärcher

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Artikelnummer: 4.113-002.0Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar).
Fördermenge (l/h)
1000 - 1300
Material
Nylon
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 200 x 100