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    Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Naturhaarborsten | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with brown bristles and a grey plastic handle, designed for cleaning surfaces.

    Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Naturhaarborsten

    Artikelnummer: 4.113-003.0

    Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar).