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    Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Nylonborsten | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with grey handle and white bristles, designed for cleaning surfaces.

    Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Nylonborsten

    Artikelnummer: 4.113-004.0

    Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (EASY!Lock, Bürsteneinsatz wechselbar).