Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Nylonborsten | Kärcher

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Artikelnummer: 4.113-004.0Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (EASY!Lock, Bürsteneinsatz wechselbar).
Fördermenge (l/h)
500 - 1000
Material
Nylon
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 200 x 100