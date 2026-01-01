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    Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten | Kärcher

    Kärcher round brush attachment with white bristles and grey handle, featuring a brass connector.

    Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

    Artikelnummer: 4.762-561.0

    Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 x 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar).